Vancouver, British Columbia /18. November 2019 - Gold Lion Resources Inc. (Gold Lion oder das Unternehmen) (CSE: GL), ein wachstumsorientiertes Mineralexplorationsunternehmen, freut sich, die folgenden Unternehmensnachrichten und die operativen Leitlinien für die Explorationssaison 2020 zu melden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN

Das Unternehmen nahm am 13. November 2019 unter dem Handelssymbol GL den Handel an der Canadian Securities Exchange (die CSE) auf. Gold Lion ist aktiv mit der Exploration in seinem 2.574,3 Hektar großen Kupfer-Gold-Projekt Fairview (das Projekt Fairview) befasst, das sich im Bergbaurevier Kamloops in British Columbia befindet.

Gold Lion hat eine umfassende Corporate-Branding-Initiative durchgeführt, an deren Ende der offizielle Start der Unternehmenswebsite stand. Das Unternehmen möchte alle derzeitigen und zukünftigen Aktionäre einladen, die Unternehmenswebsite von Gold Lion zu besuchen: https://goldlionresources.com/.

Im ersten Quartal 2020 wird sich Gold Lion darum bemühen, eine Notierung an der Börse Frankfurt zu erwirken und die Zulassung der Depository Trust Company (DTC) für seine Aktien am OTC-Markt zu erhalten. Das erwartete Dritt-Listing des Unternehmens wird den Aktionären eine hervorragende Liquidität verschaffen und gleichzeitig durch die verbesserte Zugänglichkeit zu den internationalen Kapitalflüssen zu einer echten globalen Präsenz beitragen.

OPERATIVE LEITLINIEN

Neben der aktiven Exploration im Projekt Fairview des Unternehmens begutachtet Gold Lion gegenwärtig verschiedene großflächige Konzessionsblöcke, die sich in viel versprechenden Bergbauregionen in ganz Kanada und im Ausland befinden. Außerdem prüft das Unternehmen mehrere im fortgeschrittenen befindlichen Stadium kanadische Goldprojekte. Gold Lion geht davon aus, dass das Unternehmen sein derzeitiges Konzessionsportfolio im 1. oder 2. Quartal 2020 erweitern wird.

Oliver Friesen, ein Director von Gold Lion, merkte dazu an: Im Zuge unserer Vorbereitung der Explorationssaison 2020 überwachen wir weiterhin die positive Preisentwicklung der zugrunde liegenden Rohstoffe im Zusammenhang mit unserem Projekt Fairview. Das Unternehmen ist durch die Ergebnisse seiner hubschraubergestützten magnetischen Untersuchung im Projekt Fairview von 2019 sehr positiv gestimmt; diese Untersuchung unterstützte die Definition der interessanten Strukturen für Folgemaßnahmen in der Feldsaison 2020. Wir sind der Meinung, dass ein Bullenmarkt für Gold bevorsteht, und sind bestrebt, unsere Präsenz durch den Erwerb großflächiger Konzessionsblöcke zu erweitern, die sich in renommierten Goldregionen befinden.

Über Gold Lion Resources Inc.

Gold Lion Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich aktiv mit der Exploration im Kupfer-Gold-Projekt Fairview (das Projekt Fairview) befasst. Das Projekt Fairview ist ein 2.574,3 Hektar großes Mineralkonzessionsgebiet, das sich im Bergbaurevier Kamloops in British Columbia befindet. Weitere Informationen finden Sie unter: https://goldlionresources.com/.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Oliver Friesen

Direktor

Telefon: (778) 772-1751

Der CSE und der Informationsdienstleister haben diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen Warnhinweis

Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter oder Aussagen zu erkennen oder, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen "eintreten können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verzögerungen oder Unsicherheiten bei behördlichen Genehmigungen, einschließlich derjenigen der CSE. Es gibt Unsicherheiten, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Es gibt keine Garantien, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Businesspläne für Gold Lion Ressourcen zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder Zeiträumen in Kraft treten werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsorientierter Informationen, wenn sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zusätzliche Informationen, die Risiken und Unsicherheiten identifizieren, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken könnten, sind in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden enthalten, die unter www.sedar.com verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49402

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49402&tr=1

