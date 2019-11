Montag ist Rosgix-Tag. Der "Rosinger Index" (Rosgix) schloss am Freitag dem 15. November 2019 mit einem neuen All-Time-High von 2.671,18 Punkten gegenüber dem Vorwochenschluss mit 2.657,38 Punkten deutlich fester. Die yte Performance liegt nun bei +14,24%, yoy liegen wir bei +15,94% und seit Start bei +167,12%. Dazu Gregor Rosinger: "Das neue All-Time-High ist nur eine Momentaufnahme, was uns viel mehr freut, ist die Langfristperformance des Rosgix mit mehr als 167 % Plus seit Anfang 2015." Der saudische Ölkonzern Aramco geht an die Börse und legt wahrscheinlich den bisher größten Börsengang aller Zeiten hin. Die Preisspanne für die Aktien liegt bei 30 bis 32 Riyal (umgerechnet 8,00 bis 8,53 US-Dolla). Aramco will 1,5 ...

