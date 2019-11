Der Chefökonom der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, sagte am Montag auf dem Fortune Global Forum in Paris, dass seine Einschätzung lautete, dass man in Bezug auf die Möglichkeiten der Geldpolitik sich an keiner Grenze befindet. "Europa braucht einen großen Dialog zwischen den Fiskalpolitikern darüber, wie man die Wirtschaft stimulieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...