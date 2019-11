Der Chefökonom der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, sagte am Montag auf dem Fortune Global Forum in Paris, dass ein ungeordneter Brexit nun weniger wahrscheinlich sei, fügte aber hinzu, dass die EZB und die Bank of England (BoE) in den letzten zwei Jahren eng zusammengearbeitet hätten. "Wir sind besorgt über die Auswirkungen von Brexit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...