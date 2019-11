Die Schweiz ist die diskrete Drehscheibe des weltweiten Goldhandels - auch für Rohstoff aus ethisch fragwürdigen Quellen. Das ging lange gut. Jetzt gefährdet eine Gesetzesinitiative das lukrative Modell.

Die Fabrik, in der das Gold für Anleger, Zentralbanken, Juweliere geschmolzen wird, residiert in einem einstöckigen Flachdachbau am Fuße des Monte Generoso in Mendrisio, Kanton Tessin. Hausherr Christoph Wild lässt sein Reich von einer dicken, mit Stacheldraht bekränzten Mauer schützen. Die Empfangsdame bittet in ein kleines Zimmer hinterm Eingang, schiebt ein Formular über den Tresen. Bevor Wild in Erscheinung treten und zeigen wird, wie seine 300 Mitarbeiter 1300 Tonnen Gold im Jahr herstellen können, bevor er seine Gedanken zur Lage der Schweizer Goldproduktion im Allgemeinen und zur Rolle der Schweizer Raffineure im Speziellen preisgibt, muss noch dieses Formular unterzeichnet werden. Es ist verboten, Goldbarren zu entwenden und zu manipulieren, steht da.

Weltmacht des Goldes

Dass eines der wertvollsten Metalle der Welt des Schutzes bedarf, ist keine Überraschung. Bemerkenswert ist die Szene dennoch. Weil sie eine Zeitenwende im eigentlich so verschwiegenen Edelmetall-Business darstellt. Vor Kurzem noch wäre es undenkbar gewesen, die Tessiner Raffinerie zu besuchen, gar zu fotografieren. Aber die Schweiz bangt um ihre Position als Drehscheibe des globalen Goldhandels - und so öffnet sich die diskrete Branche. Ein wenig.

50 bis 70 Prozent des weltweit produzierten Goldes werden in der Schweiz raffiniert. Hier stehen die größten Goldschmelzen der Welt: Neben Argor-Heraeus sind das Pamp, Valcambi und Metalor. Wild und seine Kollegen verarbeiten Rohgold aus Minen zu Barren, schmelzen große Barren zu kleinen, prägen Münzen. Sie liefern tonnenweise den Rohstoff für edle Uhren, Ringe, Armreifen, die für mehr als die Hälfte der Nachfrage sorgen. 2243 Tonnen Gold im Wert von über 60 Milliarden Franken wurden im vergangenen Jahr in die Schweiz importiert, 1360 Tonnen gingen wieder raus. Tendenz: steigend. Die Goldstatistik der Eidgenössischen Zollverwaltung ist ein Fieberthermometer der Weltwirtschaft: Suchten vor einigen Jahren vor allem Asiaten ihr Heil im Gold made in Switzerland, so sind es gerade die Briten, die ihr Vermögen gegen den Brexit absichern wollen.Doch mit dem Boom kommen auch die Fragen. Denn spätestens seit es Ganoven gelungen ist, dem amerikanischen Bankenriesen JP Morgan Chase reihenweise Goldbarren mit gefälschten Prägungen Schweizer Raffinerien unterzujubeln, steht die vergoldete Weltmacht infrage. War es Gold von Rebellen aus dem Kongo, von Drogenbossen aus Kolumbien, umgeschmolzen und mit falscher Prägung versehen von chinesischen Raffineuren?

Alles ist möglich. Und je mehr Rekordmarken der Goldpreis reißt, desto größer wird der Druck. Nichtregierungsorganisationen fordern ein Gesetz, das Produzenten und Verarbeiter für Menschenrechtsverletzungen haftbar macht. Es wäre der GAU für die Branche, in der viele es bislang nicht so genau wissen wollten. Auch Anleger und Notenbanker, die Gold kaufen, drängen mittlerweile auf Antworten: Wie rein ist Schweizer Gold, vor allem in ethischer Hinsicht? Und: Was unternimmt die Goldindustrie, um die Herkunft des Edelmetalls zu prüfen und gegenüber ihren Kunden nachzuweisen?

Es scheint ein aussichtsloser Kampf, den die Schweizer Goldbranche da gerade ausficht. Im Zentrum: Goldmacher Christoph Wild aus dem Tessin, der seine ganz eigene Strategie verfolgt.

Eben jener Herr Wild ist nach Unterzeichnung der Ehrenerklärung gesprächsbereit, empfängt in einem Konferenzraum im ersten Stock. Ein freundlicher Herr im Alter von 60 Jahren, im gut geschnittenen anthrazitfarbenen Anzug und hellblauen Hemd. Wild fährt seinen Rechner hoch. "Rolle und Verantwortung eines Schweizer Raffineurs" heißt seine Präsentation, die er vor zwei Tagen auch Schweizer Parlamentariern gezeigt hat. Es fehle oft das Basiswissen für sein Geschäft, sagt Wild. Dabei sei die Branche für die Schweiz doch so wichtig.

Dass er als "Goldwäscher" bezeichnet wird, der "Blutgold" verarbeite, empört ihn. Unsinn sei das. Aber bislang eben meist unwidersprochen, ist doch die Goldbranche noch verschwiegener als die Schweizer Bankenindustrie. Wilds Kollegen halten sich lieber zurück. Er spricht: "Die Industrie muss besser kommunizieren und ihr Geschäftsmodell erklären."

Wild ist ein Urgestein der Branche. Nach dem BWL-Studium arbeitete er bei der Schweizerischen Bankgesellschaft, die später zur UBS wurde und der die Raffinerie von Argor damals gehörte. 1988 kam Wild ins Tessin, blieb auch, als der deutsche Edelmetallkonzern Heraeus aus Hanau Argor im Jahr 2017 komplett übernahm. Wild, so lässt sich seine Vita zusammenfassen, hat einiges mit dem Gold erlebt, vor allem schwankende Preise. Einträglich war sein Geschäft immer.Der Grund dafür liegt im guten Ruf der Schweiz. Kein anderes Land gilt als so diskret und gleichzeitig so zuverlässig. Seit Jahrhunderten verstehen sich die Eidgenossen auf das Geschäft mit dem Edelmetall. Die goldene Wertschöpfungskette beginnt am Zürcher Flughafen, wo das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...