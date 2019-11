Während Energiekonzerne vom Staat subventioniert und defizitäre Banken von deutschen Steuergeldern "gerettet" werden, floriert die deutsche Kreativindustrie von ganz alleine. Hier beginnt ein neues Wirtschaftswunder.

Wir sind das Land der Weltmarktführer. Was man in der Euphorie ob der deutschen Mittelstands-Industrietradition vergisst: Die Mehrzahl der Unternehmen, die unter dieser Gattung "Weltmarktführer" vorgestellt werden, gehört zu Industriezweigen, die die Gegenwart, aber nicht die Zukunft ausmachen werden, denn sie sind Teil des produzierenden Gewerbes. Wo sich die Zukunft abspielt, ist bekannt: in Kalifornien und in China. Deutschland dagegen spielt keine Rolle. SAP ist mittlerweile das letzte deutsche Unternehmen unter den wertvollsten 50 der Welt.

Weltmarktführer - für welchen Markt?

Haben wir ausgespielt? Unsere Weltmarktführer im Bereich der Pumpen, Halbleiter oder Schiebedächer werden die deutsche Wirtschaft nicht zurück in die Weltliga von Google, Amazon, Tencent oder Alibaba bringen. Aber wer würde es? Die Antwort bekommt, wer genau hinschaut. Das Bundesministerium für Wirtschaft hat mit dem "Monitoringbericht KKW 2018" bereits einen Hinweis gegeben: Es ist die deutsche Kultur- und Kreativwirtschaft.

Ein 100-Milliarden-Hidden-Champion - die Kreativwirtschaft

Die deutsche wer? Genau das ist das Problem. Dieser Wirtschaftszweig ist nahezu unbekannt, dabei trägt er mit 102 Milliarden Euro (die jüngsten verfügbaren Zahlen stammen von 2017) zur deutschen Bruttowertschöpfung bei und liegt damit, hinter dem Fahrzeugbau (154 Milliarden), gleichauf mit dem Maschinenbau auf dem 2. Platz, vor der Finanzbranche und den Energieversorgern.

Zur Kreativbranche zählen die Software- und Games-Industrie, ...

