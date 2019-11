BERLIN (Dow Jones)--Die Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung sprudeln in diesem Jahr weiter und der Betragssatz kann bis 2024 gehalten werden. Das erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Montag nach dem Beschluss des jüngsten Rentenversicherungsberichts durch das Kabinett.

Die Rücklagen der gesetzlichen Rentenversicherung würden Ende 2019 rund 40,7 Milliarden Euro erreichen. In den ersten neun Monaten des Jahres seien die Beitragseinnahmen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 5,1 Prozent gestiegen. Damit könne der aktuelle Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung von 18,6 Prozent bis Ende 2024 stabil gehalten werden, so das Arbeitsministerium. Im Jahr 2025 soll der Beitragssatz dann auf 19,8 Prozent steigen.

"Der Rentenversicherungsbericht belegt, dass die Rentenfinanzen gut aufgestellt sind", erklärte Heil. "Die im letzten Jahr beschlossene doppelte Haltelinie beim Beitragssatz und beim Sicherungsniveau funktioniert."

So werde die obere Haltelinie beim Beitragssatz auch noch im Jahr 2025 mit einem Beitragssatz von 19,8 Prozent unterschritten. Die Haltelinie beim Sicherungsniveau greife ab dem Jahr 2021 und verhindert ein Absinken des Sicherungsniveaus durch höhere Rentenanpassungen. Das Rentenniveau vor Steuern liegt demnach derzeit bei 48,2 Prozent dessen, was ein Durchschnittsarbeitsnehmer bekommt. Ein Absinken des Sicherungsniveaus unter 48 Prozent werde wegen der Haltlinie bis zum Jahr 2025 durch höhere Rentenanpassungen verhindert, so das Ergebnis des Rentenversicherungsberichts.

In der Union sieht man hingegen Beratungsbedarf bei den sozialen Sicherungssystemen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat in der vergangene Woche für das kommende Jahr eine Überprüfung der Kosten und Leistungen gefordert, denn das Sicherungssystem stoße an die Grenzen des Machbaren und Möglichen.

November 18, 2019

