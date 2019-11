Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hatte zuletzt mehrere Gewinnwochen in Folge verbucht, sollten Anleger auf diesen Zug noch aufspringen? Was könnte beim DAX noch drin sein, wie sieht es bei den Einzelwerten aus und welche Möglichkeiten bieten Discount-Zertifikate für diese Marktsituation? Darüber spricht Anouch Wilhelms von der Commerzbank in der Sendung "Zertifikate Aktuell" mit Moderatorin Viola Grebe.