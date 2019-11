Offenbach am Main (ots) - Wir sind eine fünfköpfige Filmproduktionsfirma, die sich auf die Aufnahme und den Schnitt von Werbung, Imagefilmen, Musikvideos und Eventvideos spezialisiert hat.Von dem ersten Konzept, über die Produktion bis hin zum finalen Schnitt schaffen wir aus jedem Event eine unvergessliche Erinnerung; aus jedem Produkt eine fernsehreife Werbung und stellen Ihr Unternehmen so dar, wie Sie es sich wünschen.Wir befinden uns in Offenbach am Main und produzieren deutschland- wie auch europaweit hochwertige Filme.UNSERE LEISTUNGEN- Werbefilme- Imagefilme- Event- und Messefilme- Social Media Content- Recruiting Video IHRE VORTEILE- Individuelles Konzept- Fester Ansprechpartner- Lompetente und professionelle Beratung- Unkomplizierte Zusammenarbeit mit schnellen Reaktionszeiten- Professionelle Qualität zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis UNSERE TECHNIKWir verfügen über ein großes Arsenal an eigener Technik und können kleine bis mittlere Produktionen komplett Inhouse umsetzen. Egal ob Drohne oder 4K-Cinema-Cam, wir fahren für Ihr Projekt alles auf, was der derzeitige Stand der Filmtechnik zu bieten hat.Kontakt:Mail: hello@thegang.deTel: +49 163 2425995Original-Content von: THE GANG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138681/4443163