EUR/USD bleibt in seiner Tagesrange im Bereich der 1,1060/70 - US-China Handelsängste zurück im Fokus - EZB Sitzungsprotokoll, Lagarde, PMIs erwarten uns in dieser Woche - Der EUR/USD bleibt in einer schmalen Range im Bereich der 1,1060/70, während die erneut aufkommenden sorgen um den US-China Handels Konflikt zu einem Greenback Abwärtsdruck führen. ...

