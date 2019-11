Die Grüne in Brandenburg machen den Weg für eine Kenia-Koalition frei. 58,91 Prozent der Mitglieder haben abgestimmt, 90,8 Prozent (1.007 Stimmen) der Mitglieder haben für die Koalition gestimmt, mit Nein stimmten 6,67 Prozent (74), teilte die Partei am Montag in Potsdam mit.



Zuvor hatten bereits die SPD und die CDU für ein Kenia-Bündnis votiert. Der Unterzeichnung des Koalitionsvertrag, die für Dienstag geplant ist, steht damit nichts mehr im Wege.