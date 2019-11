Im ersten Halbjahr 2019 haben Beschäftigte in Deutschland rund 960 Millionen Überstunden angesammelt. Mehr als die Hälfte davon war unbezahlt. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2019 zusammen rund 960 Millionen Überstunden geleistet. Davon waren 490 Millionen Überstunden unbezahlt. Die Zahlen gehen auf eine Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit zurück, die am Wochenende vom Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) erstmals veröffentlicht wurde...

