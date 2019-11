Zug, Schweiz und Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die BOS Platform Foundation (https://www.bosagora.io/)(BPF) hat am Dienstag, dem 12 November 2019, auf dem Campus Biotech in Genf, Schweiz, eine Ausstellung zusammen mitKorea Smart Authentication Corp (https://www.smartauth.kr/) (KoSAC) ausgerichtet, umDefora (https://defora.io/), eine innovative Lösung zur Verbesserung von Governance und kollaborativen Entscheidungsprozessen, vorzustellen.An der Präsentation nahm ein breites Publikum von fast 60 Interessenten aus Sektoren wie Bankwesen und Bildung bis hin zu lokalen Behörden und internationalen Organisationen teil. An der Präsentation nahmen Referenten von BPF und KoSAC teil, die betonten, wie Ihre Projekte dazu beitragen könnten, die Art und Weise, wie wir über Governance denken, positiv zu verändern und bessere Gruppenentscheidungen zu treffen.Laut Serge Komaromi, Gründer von BPF, ist Defora (https://defora.io/) eine innovative Lösung, um mit ihrer Effizienz und Skalierbarkeit die Governance und Entscheidungsprozesse von Unternehmen und Gemeinschaften zu verbessern."Es ist eine Ehre, unseren ersten Showcase hier in Genf zu abzuhalten, der Heimatstadt von Jean-Jacques Rousseau, der immer noch Menschen mit seiner Idee des Gemeinwillens inspiriert. Heute kann man den Gemeinwillen als kollektive Intelligenz verstehen - etwas, das unser Projekt erreichen möchte. Wir haben Genf aus vielen Gründen gewählt, vor allem, weil die Stadt ein Zentrum internationaler Organisationen und NRO ist, die Entscheidungen treffen, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt betreffen", sagt Serge Komaromi.Über BOS Platform FoundationBOS Platform Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Zug, Schweiz, die ein Block Chain-2.0-Projekt mit dem Namen BOSAGORA entwickelt hat, das als das erste koreanisch-geführte ICO-Projekt mit Beteiligung aus über 90 Ländern registriert ist und darauf abzielt, mit seiner hochmodernen Block Chain-Technologie eine Plattform für DApp-Entwickler und umweltfreundliche und nachhaltige Projektinitiativen weltweit bereitzustellen.Über Korea Smart Authentication CorpKoSac ist ein Technologie-Startup im Bereich Datenschutz mit Sitz in Seoul, Südkorea. Es stand hinter der Entwicklung von Defora, einer Plattform, die bessere Lösungen ermöglicht, und die seine patentierte digitale Identitätstechnologie basierend auf seiner hochmodernen homomorphen Verschlüsselungstechnologie integriert.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1030558/Defora_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1030557/BOSAGORA_and_KoSAC.jpgPressekontakt:voxia CommunicationJulien delécrazJulien.delecraz@voxia.ch +41-22-591-22-74Original-Content von: BOS Platform Foundation (BPF), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138682/4443305