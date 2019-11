US-Präsident Donald Trump hat sich am Montag mit dem Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, getroffen. "Alles wurde diskutiert", schrieb Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter am Montag. So habe man über negative Zinsen, eine geldpolitische Lockerung und die Dollar-Stärke gesprochen. Es habe sich um ein "sehr gutes und herzliches Treffen" im Weißen Haus gehandelt.

Trump hatte zuvor Powell immer wieder heftig kritisiert. Er fordert seit Monaten drastische Zinssenkungen. Er warf dem Notenbankchef immer wieder Versagen vor. Die Fed hat im laufenden Jahr drei Mal den Leitzins um jeweils 0,25 Prozentpunkten gesenkt. Er liegt jetzt in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Zuletzt hatte die Fed aber keine weiteren Zinssenkungen in Aussicht gestellt.

Laut einer Mitteilung der Fed nahm auch Finanzminister Steven Mnuchin an dem Treffen teil. Auf Einladung des Präsidenten habe man über Wirtschaft, Wachstum, Beschäftigung und Inflation gesprochen. In der Mitteilung wird betont, dass die Fed ihre Entscheidungen unabhängig von der Politik treffe./jsl/he

