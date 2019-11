Mit Stadia will sich Google eine Poleposition beim Cloud-Gaming sichern. Wir konnten Stadia vorab und testen und verraten euch, was Zocker von dem Dienst erwarten können - und wie es weitergeht. Cloud-Gaming soll der nächste große Wachstumstreiber der Videospielindustrie werden. Schätzungen zufolge könnte der Markt bis 2025 auf ein Volumen von bis zu acht Milliarden US-Dollar anwachsen. Kein Wunder also, dass die Branchenriesen den Markt nicht Startups wie Shadow überlassen wollen. Sony ist mit Playstation Now bereits seit einigen Jahren in dem Sektor aktiv. Microsofts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...