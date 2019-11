Erst vor wenigen Tagen berichtete ich an dieser Stelle hier auf sharedeals.de über aufkeimende Übernahmespekulationen bei Qiagen (WKN: A2DKCH).

Angeblich, so hatte der US-Finanznachrichtendienst Bloomberg berichtet, plane das Management von Thermo Fisher Scientific die Vorlage eines entsprechenden Übernahmeangebots. Grundsätzlich gehört Bloomberg dabei zu den seriösesten Unternehmen seiner Branche. Mit anderen Worten: Wenn Bloomberg über solche Übernahmegerüchte berichtet, ist in der Regel auch etwas dran. Wo Rauch ist, ist dann also (meistens) auch Feuer.

Dies war auch dieses Mal nicht anders. Zwar gab es bisher noch kein offizielles Übernahmeangebot durch Thermo Fisher Scientific. Dafür aber bestätigte Qiagen schon am späten Freitag Abend den "Eingang mehrerer nicht verbindlicher und unter Bedingungen stehenden Interessensbekundungen zum Erwerb sämtlicher ausgegebener Aktien an der Gesellschaft". Oder um es einfacher und kürzer zu formulieren: Dem Management liegen gleich mehrere, jedoch rechtlich noch nicht bindende, Übernahmeangebote vor.

Bieterkampf wird somit möglich

