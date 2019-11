Der umstrittene Siedlungsbau Israels sei "nicht per se unvereinbar mit internationalem Recht", so US-Außenminister Pompeo. Die Palästinenser kritisieren die Entscheidung.

Die US-Regierung vollzieht eine weitere Kehrtwende in der Nahost-Politik - sie sieht im israelischen Siedlungsbau im Westjordanland keinen Verstoß gegen internationales Recht mehr. US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Montag in Washington, der Bau von israelischen Siedlungen im Westjordanland "ist nicht per se unvereinbar mit internationalem Recht". Es habe den Friedensprozess im Nahen Osten nicht vorangebracht, die Siedlungen für illegal zu erklären. Der Schritt reiht sich ein in eine Serie einseitig proisraelischer Entscheidungen der Regierung von US-Präsident Donald Trump.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die US-Entscheidung zum israelischen Siedlungsbau als Korrektur einer "historischen Fehlentscheidung" gelobt. "Diese Politik reflektiert die historische Wahrheit - dass das jüdische Volk keine ausländischen Kolonialisten in Judäa und Samaria (Westjordanland) sind", sagte Netanjahu am Montag nach Angaben seines Büros. "Tatsächlich werden wir Juden genannt, weil wir das Volk von Judäa sind."

Israel bleibe weiterhin bereit, mit den Palästinensern Friedensverhandlungen aufzunehmen. Aber man werde weiterhin alle Argumente zurückweisen, nach denen die Siedlungen illegal seien, sagte Netanjahu laut der Mitteilung. Israels Außenminister Israel Katz dankte laut einer Mitteilung seines Ministeriumsder Regierung von US-Präsident Trump für ihre "anhaltende und starke Unterstützung".

Die Palästinenserführung hat die Entscheidung der USA kritisiert. "Israelische Siedlungen stehlen palästinensisches Land, beschlagnahmen palästinensische natürliche ...

