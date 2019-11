"Allgemeine Zeitung" zu Konjunktur und Jobs:

"Nullzinsen sind für Staatshaushalte Gold wert, für Sparer aber ein Schlag ins Gesicht, eine kalte Enteignung. (...) Auch an anderen Stellen erfüllen Staat und Politik ihre Pflicht, Initialzündungen für wirtschaftliche Stabilität zu setzen, derzeit nicht. Vor allem bei der Digitalisierung. Aber auch in der Sozialpolitik; dort scheint sich die Philosophie der Agenda 2010, staatliche Unterstützung nur unter strikten Bedingungen zu leisten, mehr und mehr in Luft aufzulösen."/be/DP/he

