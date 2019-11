Das ist die zweite Überraschung von gestern in New York. Coty ist die Kosmetikholding der Familie Reimann aus der Pfalz und Kylie wurde von einer jungen Dame entwickelt, die mit 20 die erste selbstgemachte Milliardärin Amerikas wurde. Mit dem Verkauf an Coty macht sie aus der bisherigen Milliarde als Schätzung mehr als eine Milliarde in Cash. Coty ist gleichzeitig Verkäufer von Wella und wer ist daran interessiert? Es ist die spannende Wette am Weltmarkt für Haarkosmetik.



