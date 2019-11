Steinhausen (awp) - Bei der Elektrotechnikgruppe Carlo Gavazzi kommt es zu einem Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs. Per 1. März 2020 wird Lorenzo Trezzini diese Aufgabe übernehmen und damit Anthony Goldstein ablösen.Goldstein werde nach 37 Jahren bei Caro Gavazzi in den Ruhestand treten, teilte das Unternehmen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...