Mitten in den Impeachment-Vorermittlungen holt Trump die Russland-Affäre ein. Die Opposition will dem US-Präsidenten Falschaussagen nachweisen.

Das US-Repräsentantenhaus prüft mögliche Falschaussagen von US-Präsident Donald Trump in seiner schriftlichen Antwort an Ex-Russland-Sonderermittler Robert Mueller. Dies teilte der Rechtsbeistand der Parlamentskammer, Douglas Letter, am Montag einem Berufungsgericht für den Hauptstadtbezirk D.C. mit.

Es sei "immens" wichtig, dass die Richter vertrauliche Informationen im Mueller-Report freigäben. Denn dies werde den Kongressmitgliedern bei der Beantwortung folgender Fragen helfen: "Log der Präsident? War der Präsident in seinen Antworten auf die Mueller-Untersuchung nicht ehrlich?", ergänzte Letter.

Als Sonderermittler überprüfte Mueller, ob Russland Einfluss auf die Wahl von 2016 nahm und ob Trumps Wahlkampftruppe dabei mit Moskau zusammenarbeitete. Außerdem ging es um die Frage, ob der Präsident die Justiz behinderte. In seinem Bericht schrieb ...

