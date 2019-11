IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.: Yield Growth bestellt Vivek Taneja zum VP, Operations seiner Tochterfirma Flourish Mushroom Labs

19. November 2019, Vancouver, BC: The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB:BOSQF) (FWB:YG3) freut sich, die Bestellung des Chemieingenieurs Vivek Taneja zum Vice President, Operations seiner Tochtergesellschaft Flourish Mushroom Labs Inc. bekannt zu geben. Herr Taneja wird die Vermarktung der vom Unternehmen erzeugten funktionellen Produkte auf Basis von Speisepilzen beaufsichtigen. Als erstes Produkt soll Bio-Kaffee aus Speisepilzextrakt auf den Markt kommen. Vivek wird außerdem in jenem Team mitarbeiten, das für die Entwicklung von klinischen Forschungsstudien im Zusammenhang mit Wirkstoffkomplexen, die in psychoaktiven Pilzen enthalten sind, und deren Anwendung in innovativen Therapien verantwortlich zeichnet.

Vivek Taneja ist ein erfahrener Chemieingenieur mit über 24 Jahren Erfahrung im Projektmanagement, der unter anderem auch Fachkenntnisse im Zusammenhang mit Pilot- und Erweiterungsstudien, Produktionsmanagement und technischer Projektleitung sammeln konnte. Vor seinem Engagement bei Flourish Mushroom Labs beaufsichtigte Herr Taneja als Projektleiter diverse technische Planungs- und Bauprojekte für internationale Unternehmen wie Coca-Cola, Nestle Water und Minute Maid im Gesamtwert von über 150 Millionen Dollar.

Herr Taneja übte vor seiner Bestellung zum VP, Operations eine beratende Funktion bei Flourish Mushroom Labs aus. Zu seinen jüngsten Erfolgen bei Flourish Mushroom Labs zählt auch die Weiterentwicklung der vom Unternehmen kreierten Kaffees auf Basis von Speisepilzextrakt gemeinsam mit Bhavna Solecki, seines Zeichens Director of Research & Development. So wurden sämtliche Rohstoffe bzw. Inhaltsstoffe für vier Kaffeemischungen auf Basis von Speisepilzextrakt zusammengestellt und die entsprechenden Verpackungsmaterialien ausgewählt. Derzeit werden diverse Standorte auf ihre Eignung als Produktionsstätten geprüft.

Angesichts seiner langjährigen Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränkebranche ist Herr Taneja hervorragend geeignet, um die Vermarktungsaktivitäten von Flourish Mushroom Labs zu beaufsichtigen, meint President und CEO Penny White.

Die Bioprodukte auf Basis von Speisepilzextrakt, die wir derzeit entwickeln, haben aus meiner Sicht enormes Potenzial, erklärt Vivek Taneja. Im Zuge der jüngsten Forschungsaktivitäten gewinnt der funktionelle und medizinische Nutzen von Speisepilzen zunehmend an Bedeutung am Markt. Flourish positioniert sich hier entsprechend durch die Entwicklung einer breiten Palette von Produkten, die von den Kunden nachgefragt werden.

Laut einem Bericht von Research & Markets dürfte der globale Markt für funktionelle Lebensmittel bis zum Jahr 2024 auf 34,3 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Am 21. Oktober 2019 wurde von Fortune Business Insights eine Pressemitteilung mit dem Titel Why the Functional Mushrooms Market is set to explode (in etwa: warum der Markt für funktionelle Speisepilze kurz vor dem Ausbruch steht) veröffentlicht. In dieser Mitteilung hieß es, der internationale Markt für funktionelle Speisepilze werde weiter an Dynamik gewinnen, nachdem immer mehr Konsumenten den gesundheitlichen Nutzen von Speisepilzen schätzen. In seiner Zusammenfassung kommt der Bericht zum Schluss, dass funktionelle Speisepilze eine ganze Reihe von funktionellen Eigenschaften besitzen, die in der Herstellung von Nahrungsprodukten, Medikamenten und Kosmetika genutzt werden können. Durch ihren hohen Anteil an Antioxidantien können sie das Hautbild verbessern, die Immunabwehr steigern, die Verdauung anregen und die Energiebilanz des Körpers ausgleichen.

Über Flourish Mushroom Labs Inc.

Als Produkt des Inkubationsteams von The Yield Growth Corp. hat sich Flourish Mushroom Labs zum Ziel gesetzt, die Führung im wachstumsstarken Markt für funktionelle Lebensmittel zu übernehmen - und die Lebensqualität der Menschen mit hochwertigen Aufgussprodukten aus Speisepilzen, die der Gesundheit auf natürliche Weise förderlich sind, zu steigern. Flourish Mushroom Labs sondiert derzeit die Möglichkeit, sich die innovativen therapeutischen Anwendungsgebiete für psychoaktive Pilze patentieren zu lassen. Im Rahmen von klinischen Studien soll der therapeutische Nutzen einiger Wirkstoffkomplexe, die in psychoaktiven Pilzen enthalten sind, erforscht werden.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. spezialisiert sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Produkten aus Hanf, Marihuana und Speisepilzen in einem Weltmarkt für Wellnessprodukte, der laut dem Global Wellness Institute ein Umsatzvolumen von 4,2 Billionen Dollar erzielt. Dem Unternehmen gehören die Cannabis-Wellnessmarken Urban Juve, Wright & Well und Jack n Jane. Das Führungsteam von The Yield Growth ist mit internationalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers und Aritzia bestens vertraut. Urban Juve, die hanfhaltige Hautpflegemarke des Unternehmens auf rein natürlicher Basis, hat Vertriebsvereinbarungen in den Ländern Kanada, Kolumbien, Brasilien, Griechenland, Zypern, Bulgarien, Rumänien und Serbien unterzeichnet. Die Yield Growth-Marke Wright & Well wird diesen Monat in Oregon eine THC/CBD-Produktlinie für die topische Anwendung sowie Esswaren auf den Markt bringen. Im Jahr 2020 soll dann eine Produktlinie aus CBD-Hanf für die topische Anwendung in Kalifornien in den Verkauf kommen. Über seine Tochtergesellschaften hat Yield Growth mehr als 200 geschützte Rezepturen für die Schönheits- und Wellnessbranche, für die Lebensmittelbranche und für den Getränkesektor entwickelt. Zum Schutz seiner Extraktionsmethoden und Rezepturen hat das Unternehmen 12 Patentanmeldungen eingereicht. Yield Growth erzielt seine Umsätze über zahlreiche Einnahmequellen wie Lizenzierungen, Dienstleistungen und Produktverkäufe.

