Nach dem markanten Doppelhoch aus September/Oktober dieses Jahres um 4,3995 PLN wurde beim trendwechselfreudigen Währungspaar EUR/PLN ein erneuter Turnaround vollzogen, bis Anfang November fielen die Notierungen auf einen Wert von 4,2506 PLN zurück. In diesem Bereich startete wie in der letzten technischen Besprechung vom 5. November 2019 favorisiert eine Gegenbewegung und brachte ein Wechselkursverhältnis bis ganz nahe an den 200-Tage-Durchschnitt heran. Hier kam es kurzzeitig zu einem Pullback auf die Unterstützung um 4,2735 PLN, zu Beginn dieser Woche startete der Euro gegenüber dem polnischen Zloty jedoch signifikant wieder durch und könnte im heutigen Handel einen ernst zu nehmenden Ausbruchsversuche über den EMA 200 beginnen. Im Erfolgsfall resultieren hieraus wieder frische Long-Chancen, bestehende Positionen sollten nun enger abgesichert werden.

EMA 200 muss noch fallen

