An den Goldmärkten haben negative Aussagen aus chinesischen Regierungskreisen dem Goldpreis zu einer stabilen Tendenz verholfen.Außerdem sprechen die zahlreichen Unruhen in Hongkong, Iran, Irak und Südamerika für einen Krisenschutz wie Gold. Die Rezessionsängste haben in den vergangenen Wochen zwar spürbar nachgelassen, ganz vom Tisch dürften sie aber noch nicht sein. Sollte sich der Handelsstreit zwischen China und den USA nämlich bis zur US-Präsidentenwahl im kommenden Jahr hinziehen, ...

