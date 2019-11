... für erfolgreiche Augenheilkunde. Es ist die größte und renommierteste Marke, die dennoch eine merkwürdige Vergangenheit hat: In den USA entwickelt, von Nestle gekauft, anschließend an Novartis weitergegeben, wobei ein Gewnin entstand, und Novartis verschenkte sie anschließend an seine Aktionäre, weil ein Verkauf zu einem angemessenen Preis nicht möglich war. Unbestritten ist aber, dass Alcon die Nr. 1 im Markt bleibt. Schauen Sie heute auf die Ergebnisse.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info