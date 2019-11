FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Dienstag im Verlauf etwas höher. Seit Tagen notiert der Dezember-Kontrakt in einer engen Spanne zwischen 13.170 und 13.270 Punkten. Auch für den Tagesverlauf bietet sich diese Handelsspanne an. Erst mit dem Verlassen dieser Zone dürfte verstärktes Interesse an den Markt kommen.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 16,5 auf 13.225 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.235 und das Tagestief bei 13.171,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.734 Kontrakte.

November 19, 2019 02:26 ET (07:26 GMT)

