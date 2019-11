Mit insgesamt 2.112 Antworten von Berufseinsteigern bis hin zu C-Level Executives in Unternehmen aus über 20 Branchen stellt der globale Umfragenvergleich die Einstellungen, Hindernisse und Tools dar, die in den USA, Deutschland und Finnland für das Lernen und die Wissensentwicklung verwendet werden.

Valamis, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Lerntechnologien und Personalentwicklung, veröffentlichte die Ergebnisse des "Learning and Development in Organizations in 2019 Report", der wichtige Ergebnisse aus nationalen Umfragen in den USA, Deutschland und Finnland zwischen April und Juli 2019 vergleicht.

Die Bedeutung von Lernen und Entwicklung für den Erfolg des Unternehmens wird in allen untersuchten Ländern anerkannt; 96 Prozent aller Befragten gaben an, dass es sehr wichtig oder von mittlerer Bedeutung ist, die Kenntnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiter kontinuierlich zu aktualisieren.

Der Ländervergleich zeigt, dass Lernen und Entwicklung in den USA im Vergleich zu Deutschland und Finnland eine größere Reife erreicht haben. Digitale Lernumgebungen sind in Unternehmen immer häufiger im Einsatz und werden häufiger auf neuere Plattformen aktualisiert.

Die beiden wichtigsten Herausforderungen für Lernen und Entwicklung waren in allen Ländern gleich: Keine Zeit und kein Geld, und die dritte Herausforderung war, nicht die richtigen Werkzeuge im Einsatz (USA, Deutschland) oder keinen definierten Verantwortlichen für organisatorisches Lernen und Entwicklung (Finnland) zu haben. Eine interessante Tatsache war der Unterschied zwischen den Reaktionen auf Mitarbeiter- und Führungsebene im Zusammenhang mit der Förderung der Kompetenzentwicklung. In allen Märkten fühlten sich die Mitarbeiter weniger ermutigt, ihre Fähigkeiten zu entwickeln als Manager.

"Laut unserer Umfrage hat etwa ein Drittel der Unternehmen keine bestimmte Person oder ein Team, das für das organisatorische Lernen und die Entwicklung in den USA und Deutschland verantwortlich ist. Wenn man bedenkt, dass der Zeitmangel die größte Herausforderung für das Lernen ist, gefolgt von Geldmangel und dem Fehlen der richtigen Tools, ist es für den zukünftigen Erfolg von Unternehmen entscheidend, mehr Ressourcen für L&D bereitzustellen und das Lernen im Arbeitsablauf zu ermöglichen.", sagte Janne Hietala, Chief Visionary Officer, Valamis.

Laden Sie hier die Infografik herunter, in der die wichtigsten Ergebnisse der nationalen Umfragen zusammengefasst sind.

