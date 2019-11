Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Union verliert in den Umfragen weiter an Boden. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 25,0 Prozent und damit einen halben Punkt weniger als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Hingegen gewinnen die Grünen einen halben Punkt auf 21,0 Prozent und die Linke und die FDP ebenfalls je einen halben Punkt auf 10,0 Prozent und 8,5 Prozent. Ihre Werte aus der Vorwoche halten die SPD mit 15,5 Prozent und die AfD mit 15,0 Prozent.

Weder die aktuelle große Koalition mit zusammen 40,5 Prozent noch ein schwarz-grünes Bündnis mit zusammen 46,0 Prozent noch eine grün-rot-rote Koalition mit zusammen 46,5 Prozent kommen laut der Erhebung, für die vom 15. bis zum 18. November insgesamt 4.115 Personen befragt wurden, derzeit auf parlamentarische Mehrheiten.

Rechnerisch möglich sind demnach sowohl eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen mit zusammen 54,5 Prozent als auch eine Deutschland-Koalition aus CDU/CSU, SPD und FDP mit zusammen 49 Prozent.

"Der erste Platz für CDU/CSU ist nicht selbstverständlich", analysierte Insa-Chef Hermann Binkert. "Die Grünen sind der Union auf den Fersen, und auch der Abstand zwischen der Union und der SPD ist nur noch einstellig."

