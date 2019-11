flatex Morning-news Gold: Der Preis für eine Feinunze Gold konnte sich zum Wochenbeginn ...

Der Preis für eine Feinunze Gold konnte sich zum Wochenbeginn wieder erholen und sich nochmals einen weiteren Schritt von seinen jüngsten Tiefs in den 1.450ern lösen. Auf der einen Seite schielt man bereits auf die Notenbankprotokolle der Fed und EZB am Mittwoch und Donnerstag, die nochmals genau (schwarz auf weiß) Auskunft über die nächsten Schritte der Geldpolitik geben werden. Auf der anderen Seite verhalfen die Zweifel Pekings, dass man in Sachen USA-China-Handelsdeal nicht vorankommen würde, zur leichten Erholung im Edelmetallsektor.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Mehrjahreshoch des 04. September 2019 bei 1.557,10 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 12. November 2019 bei 1.445,70 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände kämen bei 1.488/1.501/1.515/1.531 und 1.557 US-Dollar in Betracht. Die nächsten Unterstützungen fänden sich bei den Marken von 1.446 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1.430/1.419/1.403 und 1.377 US-Dollar.

