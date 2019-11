delaware: Delaware lance officiellement la première édition du DEL20 en France

Delaware France, ESN spécialisée dans l'intégration de solutions SAP, lance en France le DEL20 : un groupe de travail et une communauté centrée sur l'innovation et le partage de cas concrets et de retours d'expériences.

Une communauté centrée sur l'innovation et le partage

L'une des raisons qui expliquent l'existence du DEL20 est qu'il est devenu plus difficile pour les groupes d'innover seuls en interne. Les grandes entreprises doivent apprendre à co-innover.Pour cela, il leur faut activer et élargir leur écosystème de partenaires. Le DEL20 permet aux entreprises de s'appuyer sur un acteur de son écosystème pour innover vite et mieux. Et ce, en mutualisant les savoir-faire de chacun. C'est une manière efficace de gagner en compétitivité et de créer davantage de valeur.

Les principaux clusters d'innovation

Aujourd'hui, les principaux clusters d'innovation explorés lors du DEL20 sont le Big Data et l'IA, le machine learning, le RPA, les Bots, la réalité virtuelle et augmentée, le process-mining, les robots intelligents, les applications intelligentes, la blockchain, l'internet des objets et le suivi des actifs. Les types d'expérimentations réalisées dans le cadre du DEL20 sont des solutions ponctuelles comme l'amélioration de processus, l'optimisation d'un business model, de la production, de la recherche, des achats, du marketing, des ventes, des RH et de la finance. Par ailleurs, bien que la co-innovation soit en général pratiquée entre des acteurs faisant partie du même secteur, il faut savoir que delaware encourage les partenariats entre des acteurs n'appartenant pas au même écosystème.