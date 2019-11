München (ots) - Mit Henriette Richter-Röhl, Leslie Malton, Max von Pufendorf, Caroline Hartig und Jürgen HeinrichKommenden Freitag steht Henriette Richter-Röhl als Bio-Winzerin Anne Wader im dritten Film der mit großem Publikumsinteresse gestarteten Pfälzer Familiensaga "Weingut Wader" vor einer doppelten Herausforderung: Als neue Chefin des Weinguts Wader muss sie die drohende Pleite abwenden - und tut sich als Mutter mit dem Erwachsenwerden ihrer blinden Tochter Tori (Caroline Hartig) schwer. Auf ihre Mutter Käthe und ihren Bruder Matthias, gespielt von Leslie Malton und Max von Pufendorf, kann sich Anne in "Nur zusammen sind wir stark" jedoch nur bedingt verlassen, denn beide haben eher ihr eigenes als das Wohl des traditionsreichen Familienbetriebs im Sinn. Doch die Mitglieder der Wader-Clans müssen sich trotz unterschiedlicher Interessen zusammenraufen. In "Neue Wege", dem vierten Film der "Endlich Freitag im Ersten"-Reihe, heißt es dann eine Woche später: Eine gegen alle. Mit dem konsequenten Verzicht auf giftige Pflanzenschutzmittel bringt Anne ihre ebenso traditionsbewussten wie sturen Nachbarn gegen sich auf und löst einen Kleinkrieg aus. Dass ausgerechnet ihr Onkel Bruno, gespielt von Jürgen Heinrich, Öl ins Feuer gießt, merkt die idealistische Winzerin zunächst nicht. Einen privaten Neuanfang macht unterdessen Leslie Malton als frischverliebte Patriarchin, die mit den Geschäften des Weingutes erst einmal abgeschlossen hat.Neben Henriette Richter-Röhl, Leslie Malton, Max von Pufendorf, Caroline Hartig und Jürgen Heinrich spielen Judith von Radetzky, Kyra Sophia Kahre, Ines Lutz, Nikolaus Weber, Leander Menzel, Tobias van Dieken, Mathieu Delarive, Nils Brunkhorst und viele andere.Das Erste zeigt "Weingut Wader - Nur zusammen sind wir stark" am 22. November 2019 um 20:15 Uhr sowie online first in der ARD Mediathek ab 20. November 2019 (20:15 Uhr) unter https://www.ardmediathek.de/daserste."Weingut Wader - Neue Wege" wird am 29. November 2019 um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt sowie online first in der ARD Mediathek ab 27. November 2019 (20:15 Uhr) unter https://www.ardmediathek.de/daserste."Weingut Wader" ist eine Produktion der U5 Filmproduktion im Auftrag von ARD Degeto für Das Erste. Produzenten sind Karl-Eberhard Schäfer und Norbert Walter. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa und Sascha Schwingel (ARD Degeto). Regie führte erneut Tomy Wiegand. Die Drehbücher stammen von Bernadette Feiler und Carolin Hecht. Gedreht wurde vom 30. April bis zum 11. Juli 2019 in Hambach an der Weinstraße und Umgebung.Fotos über www.ardfoto.deEine Pressemappe zu den beiden Filmen finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Pressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Kerstin Fuchs,Telefon: 0173 / 535 70 48, E-Mail: pressekontakt@degeto.deschumacher | PR, Silvia SchumacherTel. 0221 / 16 92 46 76, E-Mail: info@schumacher-pr.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4443517