Die Analysten der Danske Bank gaben am Dienstag einen kurzen Einblick in die wichtigsten Ereignisse des Tages. Wichtige Zitate: "Die Situation in Hongkong könnte zunehmend in den Fokus des Marktes rücken, da die Befürchtungen über ein hartes Durchgreifen gegen Demonstranten zunehmen. Eine chinesische Intervention könnte die globale Risikostimmung beeinträchtigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...