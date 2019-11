Bei einem Treffen haben der US-Präsident und der Präsident der US-Notenbank über Zinsen und den Dollar gesprochen. Der Euro-Dollar-Kurs bleibt stabil.

Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt und die Kursgewinne der vergangenen Handelstage gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1078 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Stand wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1061 Dollar festgesetzt.

Seit dem vergangen Freitag hat sich der Euro von jüngsten Kursverlusten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...