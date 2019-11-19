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GlobeNewswire (Europe)
19.11.2019 | 09:41
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Sveriges Riksbank: Conditions for sale of Riksbank certificates

AUCTION DATE:NOV 19, 2019
START DATE:NOV 20, 2019
MATURITY DATE:NOV 27, 2019
NOMINAL AMOUNT:381.1 BLN
FIXED RATE:-0.25 %

PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD NOV 20-27 2019: 436.1 BLN SEK.

AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 55 BLN SEK FOR THE PERIOD NOV 20-27 2019.

ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON NOV 19 2019, AT THE LATEST.

CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se

THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.

THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 381.1 BLN.

RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET) ON NOV 19, 2019.

COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE

Coming auctions with deviated auction date or maturity date

Auction dateStart dateMaturity date
2019-12-172019-12-182020-01-08

© 2019 GlobeNewswire (Europe)