Zum Handelsstart in Frankfurt legt der Dax 32 Punkte zu. Größere Sprünge sind aber nicht zu erwarten, denn der Handelsstreit dämpft weiter die Stimmung.

Der Dax ist am Dienstag mit einem Plus von 32 Punkten in den Frankfurter Handel gestartet, ein Zugewinn von etwa 0,2 Prozent. Damit liegt der deutsche Leitindex bei 13.238 Punkten. Anleger halten sich wohl vor allem wegen unklarer Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China mit größeren Engagements zurück. Den Vortag hatte der Dax mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 13.207 Zählern abgeschlossen. Die Nachricht, dass die EU sich offenbar auf US-Strafzölle vorbereitet, hatte die Kurse gedrückt.

Die Handelsstreitigkeiten der USA dürften auch heute die Stimmung an der Börse dominieren. "Solange sich Meldungen über Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China mit eher skeptischen Tönen von einer der beiden Parteien beinahe täglich abwechseln, dürfte die schon fast lethargische Stimmung auf dem Börsenparkett anhalten", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Wichtige US-Indizes hatten sich am Montag kaum bewegt und auch auf den asiatischen Börsen lastet der Konflikt.

Blick auf die Einzelwerte

Drägerwerk: Die Aktien des Medizintechnik-Unternehmens Drägerwerk haben nach einer Herabstufung im Frankfurter Frühhandel drei Prozent nachgegeben. Die Experten von Hauck & Aufhäuser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...