16.Branchenauszeichnung für Systeme mit MRS-Technologie (Multi-Reflexionssuppression)

Die CyberOptics Corporation (NASDAQ: CYBE), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochpräzisen 3D-Sensortechnologielösungen, hat den Erhalt eines Global Technology Award für 2019 in der Kategorie "Inspektion AOI" für das Multifunktionssystem SQ3000 für AOI, SPI und CMM bekannt gegeben. Das Unternehmen erhielt die Auszeichnung im Rahmen einer Preisverleihung, die am Dienstag, 12. November 2019, während der productronica in München stattfand.

Mit dem All-in-One-3D-System SQ3000 können kritische Mängel entdeckt und kritische Parameter gemessen werden, was somit eine überlegene Verfahrenssteuerungslösung für effektives Ertragsmanagement bietet. Neben AOI- und SPI-Anwendungen können hochpräzise Koordinatenmessungen schneller als mit konventionellen Koordinatenmessgeräten (CMM) erlangt werden und zwar in Sekundenschnelle statt über mehrere Stunden. Die weltweit erste In-Line-CMM ist mit einem umfassenden Softwarepaket für messtechnisch genaue Messungen an allen kritischen Punkten ausgestattet.

"Wir freuen uns über unsere 16.Auszeichnung für MRS-fähige (Multi-Reflexionssuppression) Systeme", sagte Dr. Subodh Kulkarni, Präsident und CEO der CyberOptics Corporation. "Wir bieten unseren Kunden nicht nur erstklassige Prüf- und Messleistungen, sondern auch die Flexibilität, die SQ3000-Plattform für verschiedene Anwendungen zur erweiterten Prozesssteuerung und zum effektiven Ertragsmanagement zu verwenden."

Die SQ3000-Plattform bietet eine unvergleichliche Kombination aus höchster Genauigkeit, hoher Auflösung und hoher Geschwindigkeit mit der branchenführenden MRS-Sensortechnologie, die von glänzenden Komponenten und Flächen verursachte Reflexionen genau erkennt und verwirft. Effektive Unterdrückung von mehrfachen Reflexionen ist für hochgenaue Messungen entscheidend und macht die firmeneigene MRS-Technologie zu einer idealen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen mit anspruchsvollen Anforderungen.

Das 2005 ins Leben gerufene "Global Technology Awards"-Programm ist eine jährliche Würdigung von herausragenden Produkten in Verbindung mit oberflächenmontierter Elektronik. Die Jury aus hochkarätigen Experten der Branche wählt die besten Produkte anhand der feinsten Beispiele für kreative technologische Fortschritte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cyberoptics.com.

Über CyberOptics

Die CyberOptics Corporation (www.cyberoptics.com) ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochpräzisen 3D-Sensortechniklösungen. Die Sensoren von CyberOptics werden zum Prüfen und Messen in den SMT- und Halbleiterausrüstungsmärkten verwendet, um Erträge und Produktivität bedeutend zu verbessern. Dank seiner ultramodernen Technologien hat sich CyberOptics als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich hochpräziser 3D-Sensoren etabliert, sodass es seine wichtigen vertikalen Märkte noch stärker durchdringen kann. CyberOptics hat seinen Hauptsitz in Minneapolis im US-Staat Minnesota und unterhält weltweit Betriebe in Nordamerika, Asien und Europa.

Angaben in Bezug auf die voraussichtliche Leistung des Unternehmens sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen daher gewissen Risiken und Ungewissheiten. Dazu gehören u. a. die Marktbedingungen in der weltweiten SMT- und Halbleiterausrüstungsindustrie, die Handelsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, die zeitliche Abfolge von Bestellungen und Auslieferungen unserer Produkte, insbesondere unserer 3D-MRS-fähigen AOI-Systeme, der zunehmende Preiskampf und Preisdruck auf unseren Produktabsatz, insbesondere bei unseren SMT-Systemen, das Niveau der Auftragseingänge von unseren OEM-Kunden, die Verfügbarkeit von Teilen, die zur Auslieferung von Kundenaufträgen erforderlich sind, unvorhergesehene Schwierigkeiten in der Produktentwicklung, die Auswirkung globaler Ereignisse auf unseren Umsatz, insbesondere im Zusammenhang mit ausländischen Kunden, rapide Technologieänderungen auf dem Elektronik- und Halbleitermarkt, Produkteinführungen und Preisgestaltung unserer Mitbewerber, der Erfolg unserer Initiativen bezüglich 3D-Technologien, die Marktakzeptanz unseres 3D-CMM-Systems SQ3000, der Produkte zur Prüfung und Messung fortschrittlicher Halbleitergehäuse und des Produkts CyberGage360, teure und zeitraubende Streitigkeiten mit Dritten in Bezug auf Verstöße gegen geistiges Eigentum sowie andere Faktoren, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörer SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191119005149/de/

Contacts:

Carla Furanna

Head of Global Marketing, CyberOptics

952-820-5837, cfuranna@cyberoptics.com