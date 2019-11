Der Hersteller klassischer Elektroinstallationen und intelligenter Gebäudetechnik hat Schalter, Steckdosen, Dimmer, Wächter und Steuerungssysteme im Portfolio. Die Jung-Produkte sind im Berliner Bundeskanzleramt oder der Münchner Allianz Arena genauso zu finden wie in privaten und gewerblichen Bauten in aller Welt. Als einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region sichert der Betrieb an seinem Hauptsitz in Schalksmühle und am Standort Lünen bei Dortmund rund 1.200 Arbeitsplätze.

Optimierung der Wertschöpfungskette

Wie in der Produktentwicklung zeigt sich der Mittelständler auch in der eigenen Fertigung aufgeschlossen gegenüber Innovationen. "Wir richten unsere Fertigung schon seit 15 Jahren an Lean-Prinzipien aus", erklärt Produktionsleiter Mario Schäfer während eines Rundgangs durch die Werkshalle in Lünen, in der sich mehr als 50 Fließfertigungsinseln befinden. Aufgrund der steigenden Anforderungen des Marktes ist Jung bestrebt, seine gesamte Wertschöpfungskette so zu optimieren, dass alle darin anfallenden Aktivitäten bestmöglich aufeinander abgestimmt sind. "Dafür verfügen wir über ein eigenes Team, das sich intensiv mit Optimierungsmöglichkeiten beschäftigt. Um unsere Produktion möglichst verschwendungsarm zu gestalten und flexibel auch kleine Losgrößen herstellen zu können, sind wir stets auf der Suche nach modernsten Fertigungsverfahren. So wurden wir auf die kollaborierenden Roboter von Universal Robots aufmerksam", berichtet Schäfer.

Weg in MRK ebnen

Kollaborierende Roboter - auch "Cobots" genannt - können nach erfolgreich abgeschlossener Risikobeurteilung ohne Schutzzaun Seite an Seite mit dem Menschen arbeiten. Bei der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) ergänzen sich Mensch und Maschine in ihren Fähigkeiten: Während Cobots körperlich belastende oder monotone Tätigkeiten übernehmen, überwachen ihre menschlichen Kollegen die Produktion und übernehmen die anspruchsvolleren Aufgaben. "Wir haben bereits Erfahrungen mit traditionellen Industrierobotern gesammelt. Jetzt wollten wir etwas Neues ausprobieren", sagt Schäfer. Um den Weg hin zur MRK und in die Industrie 4.0 nicht allein beschreiten zu müssen, beteiligte sich Jung als Pilotanwender am Manuserv-Forschungsprojekt. "Bei dem Programm ging es darum, mithilfe einer Software zu klären, ob eine Teilautomatisierung der Fertigung für uns überhaupt zu empfehlen ist - und wenn ja, an welchen Stellen der Produktionslinie", so der studierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...