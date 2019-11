Mit seinem ersten vollelektrischen Auto will VW den Durchbruch in Sachen E-Mobilität schaffen. In Zwickau ist die Produktion bereits angelaufen, nun kommt Dresden als Standort dazu. Das neue Elektrofahrzeug ID 3 von Volkswagen wird künftig auch in Dresden montiert. Ab Herbst 2020 rollen die ersten E-Fahrzeuge in der Gläsernen Manufaktur vom Band, wie der Autobauer am Montag mitteilte. Mit der Entscheidung sei der Standort in Sachsen zukunftsfest, die Zahl der Beschäftigten stabil, sagte Personalvorstand Gunnar Kilian. Derzeit arbeiten in der Gläsernen Manufaktur rund 380 ...

