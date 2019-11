Karlsruhe (ots) -Novihum Technologies präsentiert zum ersten Mal seinen innovativenBodenverbesserer auf der expoSE - die Europäische Spargel- undErdbeerbörse in Karlsruhe Am Mittwoch öffnet die Spargel- und Erdbeermesse in Karlsruhe die Türen für 440 Aussteller aus 12 Ländern. Der Fokus liegt vor allem auf innovative und nachhaltige Lösungen in der Landwirtschaft.Zu den innovativen Neuheiten zählt NOVIHUM® - ein nachhaltiger Bodenverbesserer, der dem natürlichen Humus im Erdreich gleicht. Er sorgt für bessere Bodenbedingungen, stärkere Pflanzen sowie eine verbesserte Qualität und erhöhten Ertrag verschiedener Kulturpflanzen - wie auch Erdbeeren. Eine einmalige Gabe in Substrat oder Boden liefert jahrelange Vorzüge.Aktuelle Studien mit Erdbeeren zufolge, kann das Einpflanzen mit NOVIHUM® zu zweistelligen Ertragssteigerungen führen: "Sowohl die Anzahl als auch die Größe der Erdbeeren pro Pflanze steigt signifikant", berichtet Jonas Ruwoldt von Novihum Technologies. "Insgesamt wurde ein Mehrertrag von 23% bei den mit NOVIHUM® gesetzten Erdbeeren erzielt!"Mit NOVIHUM® lassen sich jedoch nicht nur saftige Erdbeeren aus dem trockenen Boden zaubern. Durch die vermehrte Humusbildung wird die Fruchtbarkeit und Gesundheit der Böden erhöht, das Ökosystem gestärkt und schließlich mehr CO2 der Atmosphäre entzogen - wie es auch die 4 Promille Initiative des Pariser Klimaabkommens vorsieht.NOVIHUM® - kurz erklärt:Die NOVIHUM®-Technologie ahmt in einem eigens entwickelten Verfahren die natürliche Humusbildung nach. So entsteht ein Dauerhumusgranulat, das von den Huminstoffen der fruchtbarsten Böden praktisch nicht zu unterscheiden ist.Durch den Einsatz von NOVIHUM® wird das Pflanzenwachstum erhöht, die Nitratauswaschung verringert und der Wert des pflanzenverfügbaren Phosphors gesteigert. So werden die Pflanzen nicht nur größer, sondern auch resistenter ggü. Stressfaktoren wie Dürre und Hitze.NOVIHUM® ist komplett frei von Schadstoffen und garantiert absolute hygienische Unbedenklichkeit für Landwirtschaft, Erwerbsgartenbau und Garten- und Landschaftsbau.Am 20. November wird der "Best of 2019" expoSE- und expoDirekt-Innovationspreis gekürt. Schauen Sie vorbei und finden Sie heraus, ob NOVIHUM® dabei ist!Sie finden Novihum auf der expoSE in Halle 2, Stand L03.Weitere Informationen unter www.novihum.comPressekontakt:Christian T. JoergensenJoergensen-ResearchMobile: +49 172 3820406Email: CJ@Joergensen-Research.comOriginal-Content von: Novihum Technologies GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136425/4443627