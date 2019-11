ETF-Trends: "Nachhaltigkeits- und thematische ETFs sehr gefragt"

"Wir beobachten zwei große Trends: Das eine ist das Thema Nachhaltigkeit, was bei den Investoren immer wichtiger wird. Und das andere ist das Thema thematische ETFs. Also vor allem über Zukunftstrends in ETFs zu investieren", sagt Ferat Öztürk (DWS).

Auch Scalable sieht Trends: "Wir sind ein ETF-Concierge und breit aufgestellt. Aktuell haben wir 19 ETFs. Die Preise werden günstiger - das wollen die Kunden", so Christian Dierssen (Scalable). Die Details im Interview mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch beim Börsentag Hamburg.

