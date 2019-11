Der Schritt ist eine Reaktion auf das vergangene Geschäftshalbjahr, in dem der indische Stahlkonzern einen herben Gewinneinbruch hat verbuchen müssen.

Der indische Stahlkonzern Tata Steel streicht bis zu 3000 Stellen in Europa. Damit reagiere der Konzern auf die schwache Nachfrage in Europa und die globalen Überkapazitäten in Verbindung mit Handelskonflikten, teilte das Unternehmen in der Nacht zu Dienstag in Mumbai mit.

Deshalb werde der europäische Markt derzeit von überschüssigem Stahl überschwemmt. Im Geschäftshalbjahr (Ende September) hat Tata in Europa einen herben Gewinneinbruch wegstecken müssen. ...

