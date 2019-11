Mainz (ots) - Drei Preise für 3sat und neun weitere Auszeichnungen für das ZDF gingen bei den Eyes&Ears Awards 2019 an das ZDF-Marketing: Zum 21. Mal wurden am Montag, 18. November 2019, in München die besten Produktionsleistungen und Kreativ-Teams mit den Internationalen Eyes & Ears Awards geehrt.Drei Awards für das neue 3sat-Senderdesign:Jeweils einen ersten Preis erhielten das "3sat Redesign 2019" in der Kategorie "Bestes neues Designpaket für Sender/Plattform" und die neue 3sat-Schrift "Hurme in action" in der Kategorie "Beste Typografie". Außerdem wurden die neuen "3sat IDs" mit einem zweiten Preis in der Kategorie "Beste Werbetrenner/Station Ids" ausgezeichnet. "Was hat 3sat, das andere Sender nicht haben?" fragte die Jury und urteilte über das Redesign: "Ganz klar die Drei, die für die drei beteiligten Länder steht. Genau auf diese Zahl hat der Sender sein neues Design ausgerichtet." Und: "Mit '3satHurme' hat der Sender die perfekte Typo für sich gefunden. Toni Hurme entwickelte ein Design, bei dem jeder einzelne Buchstabe individuell auf die Bedürfnisse und den 45-Grad-Winkel der neuen 3 im Logo angepasst wurde. Durchweg ein harmonisches Gesamtbild!"Eyes & Ears Spezialpreis für die "ZDF Kulturspots":"Kultur zum Anschauen und Besuchen! Film Deluxe hat für das ZDF Kulturspots produziert, die das weite Feld der deutschen Kulturschätze beleuchten. Nicht nur bekannte Orte und Künstler werden in den Fokus gerückt, sondern auch unbekanntere kulturelle Highlights", urteilte die Jury und prämierte die "ZDF Kulturspots" in der Kategorie "Beste Social Spot bzw. Kampagne" mit dem Eyes & Ears Spezialpreis 2019.Weitere Eyes&Ears Awards:ZDFkultur, der digitale Kulturraum in der ZDFmediathek, erhielt einen zweiten Preis in der Kategorie "Bestes neues Designpaket für Sender/Plattform". Ebenfalls ausgezeichnet wurden mit ersten Preisen der Vorspann "Magische Momente" in der Kategorie "Bester Programm-Vorspann: Kinder" und der ZDF-Spot "Sehen" in der Kategorie "Bester Sender-Spot". Einen zweiten Preis erhielt der ZDF-Messestand auf der "re:publica 2019" in der Kategorie "Bestes Live- bzw. B2B-Event". Jeweils mit einem dritten Preis geehrt wurden der Spot "Koproduktionen Berlinale" in der Kategorie "Bester B2B-Spot", das neue Design des "auslandsjournal" in der Kategorie "Bestes Informations- oder Nachrichtendesign", die Kampagne "Mädchen WG - Backstage" in der Kategorie "Beste Nutzung von Social Media" und die drei Spots der "Auslandskorrespondenten-Kampagne" in der Kategorie "Beste Nutzung von Social Media".Ansprechpartner:Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4443698