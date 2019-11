Baden-Baden (ots) - Karten spielen in prominenter Runde, VIP-Tickets für die Bundesliga, ein Meet & Greet mit dem Kabarettisten Django Asül beim Bayerischen Kabarettpreis 2020 und eine Komparsenrolle in einer TV-Produktion: Das sind nur einige der rund 30 einmaligen Packages, die Thomas Müller und die Nicolaidis YoungWings Stiftung bei Freunden und Partnern eingesammelt haben, um sie für den guten Zweck unter www.unitedcharity.de zu versteigern. Bereits zum achten Mal setzt sich der Fußballstar mit der großen Weihnachtsauktion für sein Herzensprojekt, die Nicolaidis YoungWings Stiftung für junge Trauernde, ein. Diese erhält alle Erlöse ohne Abzug.Unter anderem konnten Rennfahrer Nico Müller, ZDF Sportstudio-Moderator Jochen Breyer und mehrere Fußballprofis für die Aktion gewonnen werden. Thomas Müller stiftet z.B. signierte Schuhe und Trikots für seine Fans. Bis zum 16. Dezember kann unter https://www.unitedcharity.de/Specials/Thomas-Mueller-friends mitgeboten werden.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert laufend Dinge und Erlebnisse, die man normalerweise nicht kaufen kann, für den guten Zweck. Das Internet-Bietverfahren ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Leben gerufen und erzielte seither mehr als 8,9 Millionen Euro. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8701Fax: +49 7221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/4443688