FRANKFURT (Dow Jones)--Die nationale Fluggesellschaft Air Senegal hat mit Airbus eine Vereinbarung zum Kauf von acht A220-300 geschlossen. Die Maschinen sollen der Airline helfen, ihr Langstreckennetz nach Europa und ihr regionales Netz in Afrika auszubauen. Zuvor in diesem Jahr hatte Air Senegal als erste afrikanische Fluggesellschaft den A330neo von Airbus in Betrieb genommen.

November 19, 2019 04:40 ET (09:40 GMT)

