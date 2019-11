FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.11.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS IQE PRICE TARGET TO 73 (80) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CAPITAL & COUNTIES TARGET TO 230 (215) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 1500 (1420) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP CUTS B & M TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 405 (410) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1431 (1206) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 560 (600) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.14% TO 7318 (CLOSE: 7307.70) POINTS BY IG - HSBC CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1800 (1835) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTERTEK TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 6100 (6300) PENCE - JPMORGAN CUTS DIPLOMA TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1730 (1760) PENCE - RBC RAISES CONSORT MEDICAL PRICE TARGET TO 1200 (1060) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 2600 (2400) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS SEGRO PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 850 (820) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob