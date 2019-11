Boston (www.aktiencheck.de) - Die Märkte haben monatelang vergeblich auf die Wende in der europäischen Wachstumsdebatte gewartet, und die Einkaufsmanagerdaten von diesem Freitag sind da nicht anders, so Marija Veitmane, Senior Macro Strategist bei State Street. Auch wenn es immer wieder Enttäuschungen gegeben habe, so gebe es heute doch Grund zur Hoffnung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...