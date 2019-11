Von dem bereitgestellten Geld fließen unter anderem circa 1 Mio. Euro in Stellen für wissenschaftliche Nachwuchskräfte in der Grundlagenforschung und knapp 7 Mio. Euro in Stipendien. Etwa 3,1 Mio. Euro gehen an die "Schulpartnerschaft Chemie". FCI-Geschäftsführer Gerd Romanowski sagt: "Kluge Köpfe sind unser wertvollster Rohstoff in Deutschland. Deshalb kann man nicht früh genug junge Talente fördern. Kenntnisse und Fertigkeiten in Mathematik und Naturwissenschaften sind heute mehr denn je unverzichtbarer Bestandteil der Allgemeinbildung. Und sie bieten interessante Arbeitsplatzperspektiven." ...

