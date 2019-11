Deutsche Firmen und Konsumenten sind zahlungswillig - meistens. Die schlechteste Zahlungsmoral Deutschlands hat ausgerechnet der Auftraggeber mit der höchsten Bonität.

Preisfrage: Wer hat in Deutschland die schlechteste Zahlungsmoral? Viele denken jetzt vielleicht, es sind die privaten Konsumenten, die durch die vielen Rabatte und Null-Prozent-Finanzierungen ständigen Verlockungen ausgesetzt sind und sich dabei finanziell übernehmen. Tatsächlich ist es aber der genau jener Käufer beziehungsweise Auftraggeber mit der allerhöchsten Bonität: der deutsche Staat. Bei keinem Schuldner ist die Zahlungsmoral mieser, sagt der Bundesverband deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU).

Demnach verharrt das Zahlungsverhalten öffentlicher Auftraggeber auf sehr schlechtem Niveau. 89 Prozent der befragten Inkassounternehmen bestätigten das, der BDIU zählt 550 Mitglieder. BDIU-Präsidentin Kerstin Pedd kann die schwache Zahlungsmoral der Behörden nicht nachvollziehen: "Die Einnahmen durch Steuern und Abgaben sind gut, das Geld ist also da. Teilweise fehlt schlicht das Personal in den Behörden, um Aufträge abzunehmen und Rechnungen freizugeben." Es können nicht angehen, dass beispielsweise Handwerker oder Baubetriebe ein halbes Jahr oder länger auf das Geld aus öffentlichen Aufträgen warten müssten, die Finanzämter jedoch sofort die Vorsteuer aus den Verträgen verlangten. "Manchen Auftragnehmer treibt diese Verhalten der öffentlichen Hand sogar in die Insolvenz. Das ist ein Skandal", echauffiert sich die Verbandschefin.

Ansonsten hat der Verband eigentlich wenig am generellen Zahlungsverhalten auszusetzen, denn trotz der schwachen Konjunktur ...

