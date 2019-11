Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen und einem Ausblick des Billigfliegers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1060 Pence belassen. Die Aussagen zum laufenden Geschäftsjahr deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv wertete der Experte den von EasyJet in Aussicht gestellten positiven Beitrag von Währungseffekten zum Vorsteuerergebnis./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2019 / 08:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2019 / 08:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-11-19/11:56

ISIN: GB00B7KR2P84