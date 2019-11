Mainz (ots) - Laura Karasek und ZDFneo machen gemeinsam weiter - und noch mehr als zuvor: Bevor die Talkshow "Laura Karasek - Zart am Limit" in die zweite Runde geht, startet am Dienstag, 21. Januar 2020, die neue, gleichnamige Podcast-Reihe. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge auf die Ohren - abrufbar in der ZDFmediathek.Laura Karasek talkt darin ohne Zeitbegrenzung, was ihr Raum für ausführlichere Gespräche mit den Gästen gibt. Wie die Show dreht sich auch der Podcast um Themen aus Lauras Lebenswelt, die ihre Generation bewegen: Liebe, Dating, Schönheit, Glück sowie Selbstverwirklichung, Job und Karriere, Torschlusspanik, Mobbing, Sexismus oder Nachhaltigkeit. Es geht um den Alltag der 30- bis 40-Jährigen, aber auch um das große Ganze.Laura Karaseks Talkshow in ZDFneo geht im Frühjahr 2020 in die zweite Staffel. Wann, wie, wo und wen sie dazu einlädt, gibt ZDFneo im neuen Jahr bekannt. So viel steht fest: Ob Schauspieler, Influencer, Experte oder nicht prominenter Normalo - Laura Karaseks Gäste haben allesamt spannende Geschichten zu erzählen.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/laurakarasekhttps://twitter.com/ZDFneohttps://facebook.com/ZDFneohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4444030